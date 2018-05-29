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Стрілянина в Бельгії: чоловік застрелив двох поліцейських і взяв заручницю

У місті Льєж (Бельгія) озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та взяв у заручники жінку.

Стрілянина в Бельгії

Про стрілянину в бельгійському місті Льєж повідомляє RTBF.

Невідомий злочинець застрелив двох поліцейських, після чого взяв у заручники перехожу.

Пізніше нападника застрелили правоохоронці.

За словами очевидців, нападник кричав щось арабською мовою.

Крім трьох убитих, ЗМІ повідомляють ще про двох поранених.

Поліція розглядає версію про теракт.

Читайте: У Києві пішоход-порушник потрапив під авто

До слова, в Будапешті туристичний автобус з України потрапив у ДТП. Постраждали щонайменше 28 пасажирів.

Фото, відео: Victor ⌬

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