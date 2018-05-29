У гуртожитку під Києвом розпилили газовий балончик – є постраждалі

В одному з гуртожитків Білої Церкви студенти розпилили перцевий газ. Кількість постраждалих з чотирьох зросла до 11.

Про це повідомляє Нацполіція у Київській області.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Білої Церкви чути запах газу.

За лічені хвилини на місце прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та оперативна служба газу.

З’ясувалося, що студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку, під час якої хтось із хлопців використав газовий балончик.

Оновлено о 21.38. Станом на 18.00 до лікарні звернулися 11 студентів місцевого коледжу. Всі вони знаходяться під наглядом медиків.

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Четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, надихались перцевого газу. Їх доставили до лікарні, де надали першу невідкладну допомогу.

Поліція встановлює всі обставини інциденту. Мешканців гуртожитку не евакуювали.