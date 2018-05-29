У Кіровоградській області розбився службовий автобус ДП СхідГЗК, який перевозив гірників Інгульської шахти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Автобус врізався і перевернув авторефрижератор.

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Внаслідок аварії кілька гірників отримали травми.

-Сьогодні вранці автобус ДП СхідГЗК, який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце, врізався і перевернув авторефрижератор (з балонами кисню). Є травмовані, зараз їх доставляють в лікарню, – написав Волинець.























У Кіровоградській області розбився автобус з шахтарями / 12 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області пасажирський потяг протаранив мікроавтобус. Внаслідок цього загинула одна особа, ще троє – травмовані.

Фото: Михайло Волинець.