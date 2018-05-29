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У Києві пішоход-порушник потрапив під авто

У Києві на Саксаганського чоловік, який порушував правила дорожнього руху, потрапив під автомобіль.

Про це повідомляє Київ оперативний у Facebook.

– Щойно на Саксаганського, 119, чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапив під авто. Живий, лікарі приїхали дуже швидко і госпіталізували пішохода, – йдеться у повідомленні.

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У Києві пішоход-порушник потрапив під авто / 2 фотографии

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Нагадаємо, гітарист гурту Pianoбой потрапив в аварію у центрі Києва.

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