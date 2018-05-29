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У Києві стріляли в журналіста Бабченка, він у лікарні

У Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав жити з Москви до Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook  повідомив заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаев.

– У Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, у спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди, – написав він.

Пізніше журналіст Аркадій Бабченко помер у кареті “швидкої”.

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