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У Києві вдруге за добу горів кінотеатр

На проспекті Перемоги у Києві в ніч на 29 травня загорівся кінотеатр Екран – це вже друга пожежа за останню добу. Можливо, це був підпал.

Пожежа у кінотеатрі

Про це повідомляє Інформатор.

За словами пожежників, горіло сміття всередині приміщення і за будівлею кінотеатру.

Пожежа повністю ліквідована о 03.20.

Обійшлося без постраждалих. Причину пожежі встановить слідство.

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У Києві вдруге за добу горів кінотеатр / 5 фотографий

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Нагадаємо, перша пожежа у будівлі колишнього кінотеатру Екран сталася вранці 28 травня.

ФотоИнформатор

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