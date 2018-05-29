Українська студентка випала з балкона у Словаччині

Студентка з України випала з балкона 8-го поверху в одному з гуртожитків у східній Словаччині.

За інформацією TVNOVINY.sk, трагедія сталася у понеділок о 21.20 у Прешові.

Ірина, студентка з України, випала через перила зі студентського балкона на Будовательській вулиці.

На місце прибули пожежники та рятувальники. Студентка не пережила падіння з восьмого поверху.

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Українка закінчила Технічний університет. Ніхто з одногрупників не міг пояснити, що сталося того вечора.

Поліцейські з’ясовують, чи був це нещасний випадок або дивна помилка.