Українська студентка випала з балкона у Словаччині

Студентка з України випала з балкона 8-го поверху в одному з гуртожитків у східній Словаччині.
За інформацією TVNOVINY.sk, трагедія сталася у понеділок о 21.20 у Прешові.
Ірина, студентка з України, випала через перила зі студентського балкона на Будовательській вулиці.
На місце прибули пожежники та рятувальники. Студентка не пережила падіння з восьмого поверху.
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Українка закінчила Технічний університет. Ніхто з одногрупників не міг пояснити, що сталося того вечора.
Поліцейські з’ясовують, чи був це нещасний випадок або дивна помилка.
Тим часом на Львівщині троє школярів потрапили в лікарню після вживання алкоголю.
Фото: TV Markíza
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