В Сумах жінка зачинилась в квартирі із сином своєї подруги, вимагаючи повернути свою доньку, яка перебувала у місцевому дитячому будинку.

– Жінка зачинилась з сином своєї подруги та погрожує його вбити. Спочатку перемовини ми проводили через віконні грати. Жінка була в неадекватному стані і реально погрожувала дитині відтяти ножем голову. Хлопчик був дуже наляканий і плакав. Вночі вона з подругою розпивала спиртне. Після чого подруга і віддала її доньку до дитячого будинку. І сьогодні в такий неадекватний спосіб жінка вирішила її повернути. Була привезена з дитячого будинку дівчинка. Жінка через вікно передала нам свого заручника та ніж в обмін на власну дитину, – розповідає заступник начальника ГУНП в Сумській області Володимир Бабич.

Дитина вже була на вулиці , а психологи продовжували працювати із зловмисницею. І контакт був налагоджений. Жінка відчинила двері керівнику психологічної служби поліції.

– Головне – було вивести з квартири другу дитину. Адже молода жінка й досі перебувала у збудженому та агресивному стані, тому доньку віддавати не хотіла. Під час нашою з нею розмови поступово вона почала заспокоюватись і довіряти мені. Вона погодилась віддати свою доньку моїм колегам поліцейським, які запевнили що дитина перебуватиме в добрих умовах під наглядом вихователів, – розповідає керівник відділу психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення ГУНП області Олена Ковальова.

Наразі жінка затримана. По даному факту в поліції відкрите кримінальне провадження за ч.2ст. 147 (Захоплення заручників) КК України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.













Відріжу голову! Жінка взяла у заручники дитину аби їй повернули доньку / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Льєж (Бельгія) озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та взяв у заручники жінку.

Фото: ГУ НП у Сумській області.