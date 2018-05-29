На Позняках у Київ сьогодні вночі сталася серйозна пожежа. Мешканці будинку на вулиці Григоренка, 39 прокинулися від вибуху автомобіля.
Про це повідомляє Київ Оперативний з посиланням на очевидців.
За їх словами, після вибуху почалася пожежа, вогонь знищив кілька автомобілів.
У свою чергу, народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що підпалили машину його помічника. У Facebook він написав, що близько 4.00 ранку невідомий на мопеді під’їхав до авто, облив бензином, підпалив і втік. Внаслідок пожежі, за його словами, згоріли три автомобілі.
Вибух і пожежа: вночі у Києві спалили кілька авто / 4 фотографии
Читайте: Масштабна пожежа на Херсонщині – горить 20 га лісу
Вночі у Києві була ще одна пожежа – вдруге за добу горів кінотеатр Екран.
Фото: Ігор Мосійчук
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+