PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вибух і пожежа: вночі у Києві спалили кілька авто/

Вибух і пожежа: вночі у Києві спалили кілька авто

На Позняках у Київ сьогодні вночі сталася серйозна пожежа. Мешканці будинку на вулиці Григоренка, 39 прокинулися від вибуху автомобіля.

Підпал авто

Про це повідомляє Київ Оперативний з посиланням на очевидців.

За їх словами, після вибуху почалася пожежа, вогонь знищив кілька автомобілів.

У свою чергу, народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що підпалили машину його помічника. У Facebook він написав, що близько 4.00 ранку невідомий на мопеді під’їхав до авто, облив бензином, підпалив і втік. Внаслідок пожежі, за його словами, згоріли три автомобілі.

image image image image
Вибух і пожежа: вночі у Києві спалили кілька авто / 4 фотографии

Читайте:  Масштабна пожежа на Херсонщині – горить 20 га лісу

Вночі у Києві була ще одна пожежа – вдруге за добу горів кінотеатр Екран.

Фото: Ігор Мосійчук

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка