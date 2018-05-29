На Позняках у Київ сьогодні вночі сталася серйозна пожежа. Мешканці будинку на вулиці Григоренка, 39 прокинулися від вибуху автомобіля.

Про це повідомляє Київ Оперативний з посиланням на очевидців.

За їх словами, після вибуху почалася пожежа, вогонь знищив кілька автомобілів.

У свою чергу, народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що підпалили машину його помічника. У Facebook він написав, що близько 4.00 ранку невідомий на мопеді під’їхав до авто, облив бензином, підпалив і втік. Внаслідок пожежі, за його словами, згоріли три автомобілі.







Вибух і пожежа: вночі у Києві спалили кілька авто / 4 фотографии

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Вночі у Києві була ще одна пожежа – вдруге за добу горів кінотеатр Екран.

Фото: Ігор Мосійчук