З 12 поверху випав 4-річний малюк: не витримала москітна сітка

Сьогодні у Києві близько 13.00 чотирирічний хлопчик разом з москітною сіткою випав з балкону 12-го поверху і розбився на смерть.

У поліції батькам малюків радять встановлювати на вікна решітки, тримати вікна відкритими наполовину або ж відкривати тільки кватирки.

– Якщо батьки йдуть з квартири, а у будинку є малюк і відкриті вікна, то після нещасного випадку до них можуть виникнути претензії, адже це може бути трактовано як недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, – попереджають у МВС, пише Сьогодні.ua.

Фахівці по металопластиковим вікнам радять встановлювати москітні сітки з міцної капронової нитки. Саму ж сітку радять закріплювати не гачками, як це зазвичай роблять, а більш потужними пристроями. Але все одно це не врятує, адже максимум сітка може витримати вагу кішки – приблизно 3-4 кг.

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До слова, це далеко не перший випадок: тільки у Києві щороку з вікон випадає більше десяти дітей. Зовсім нещодавно подібний випадок стався в Оболонському районі Києва. Там трирічний хлопчик випав з вікна третього поверху висотки.