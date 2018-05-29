Журналіст Аркадій Бабченко помер у кареті “швидкої” – деталі вбивства

У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав жити з Москви до Києва.

Спочатку про те, що в Аркадія Бабченка стріляли на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаев.

– У Аркадія Бабченка стріляли, у будинку, у спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди, – написав він.

Пізніше підтвердили у поліції, що журналіст помер в кареті швидкої допомоги.

Спікер Нацполіціі Ярослав Тракало – про вбивство Аркадія Бабченка:

– Надзвичайна подія сталася у Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула удари, вийшла і побачила чоловіка у крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з’ясовує обставини.

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Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом у Московському Комсомольці, Новій Газеті, потім на певний час перейшов на телебачення.

Бабченко брав участь в обох конфліктах у Чечні. Він випустив кілька романів про війну там.

Здобув юридичну освіту. Висвітлював конфлікти у Південній Осетії та на сході України.

У 2017 році Бабченко виїхав з Росії, з серпня постійно проживав у Києві.

До слова, журналіст виїхав за кордон через погрози зі сторони Росії. Про погрози він говорив і після від’їзду.

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Нагадаємо, ще один відомий журналіст Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року у Києві.