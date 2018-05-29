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Злили 15 літрів! На Київщині відбувся напад через нестачу бензину

Посеред ночі поблизу АЗС у с. Іванівка, що на Київщині, зловмисники скоїли розбійний напад через нестачу бензину в авто.

Вони жорстоко побили місцевого жителя, відібрали гроші, мобільний телефон і злили з бака його автомобіля 15 літрів бензину, передає Київ оперативний.

Заливши пальне до свого ВАЗу, нападники поїхали далі розважатися та потрапили в ДТП, злетівши в кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Завдячуючи оперативному повідомленню про злочин на спецлінію 102 від потерпілого, поліцейські розшукали та затримали підозрюваних – жителів Житомирської та Черкаської областей 18 і 20 років. До обрання міри запобіжного заходу вони знаходитимуться під вартою.

Триває слідство. Затриманим загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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До речі, в одному з ТРЦ Херсона 14 травня о 20.50 кілька осіб в масках вчинили розбійний напад на ювелірний магазин.

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