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Брали штурмом: у Запоріжжі чоловік закрився у квартирі і пустив газ

68-чоловік ледь не підірвав 9-поверхівку у Запоріжжі. Він вигнав дружину з квартири, забарикадувався та увімкнув газ.

Запоріжжя

Брали його фактично штурмом. Не йшов на контакт ні з сусідами, ні з правоохоронцями, його метою було покінчити з життям, підірвавши будинок.

Рятувальники зламали замки, проте втихомирити чоловіка не вдалося. Божевільний кидався на поліцейських із ножем і молотком. Не вгамували його навіть газовим балончиком. Це ще більше роздратувало чоловіка.

Довелося штурмувати квартиру пенсіонера із залізним щитом, зброю не застосовували, взяли фактично голіруч.

За словами дружини, яка прожила з ним 43 роки, її чоловік – колишній військовий, уже кілька разів лікувався у психдиспансері, але це не дало результатів.

Більше дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

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Раніше ми писали про те, як у Запоріжжі чоловік підірвав себе гранатою.

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