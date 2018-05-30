PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Моторошна ДТП на Харківщині: від удару з автобусом пікап зім'яло та перекинуло на дах/

Моторошна ДТП на Харківщині: від удару з автобусом пікап зім’яло та перекинуло на дах

На харківській об’їзній сталася моторошна ДТП – лоб у лоб зіткнулися пікап і рейсовий автобус. Водій легковика загинув.

ДТП на Харківщині

Про це йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

На харківській об’їзній лоб у лоб зіткнулися пікап і рейсовий автобус. У маршрутці було близько двох десятків людей, більшість із яких – діти та пенсіонери.

Легковик вилетів на зустрічну смугу, протаранив автобус і від шаленого удару машину перекинуло на дах.

Читайте: Врятовано майже 100 чоловік: у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова

Водій маршрутки намагався уникнути зіткнення, максимально притиснувшись до узбіччя. Але шансів було мало: попереду зупинка, з правого боку – крутий схил із деревами.

У результаті ДТП загинув водій легкового авто. Водій і пасажири автобусу не постраждали.

Ми також писали про нетверезу жінку-водія, яка під час складання протоколу вкусила правоохоронця.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка