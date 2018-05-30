Моторошна ДТП на Харківщині: від удару з автобусом пікап зім’яло та перекинуло на дах

На харківській об’їзній сталася моторошна ДТП – лоб у лоб зіткнулися пікап і рейсовий автобус. Водій легковика загинув.

Про це йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

На харківській об’їзній лоб у лоб зіткнулися пікап і рейсовий автобус. У маршрутці було близько двох десятків людей, більшість із яких – діти та пенсіонери.

Легковик вилетів на зустрічну смугу, протаранив автобус і від шаленого удару машину перекинуло на дах.

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Водій маршрутки намагався уникнути зіткнення, максимально притиснувшись до узбіччя. Але шансів було мало: попереду зупинка, з правого боку – крутий схил із деревами.

У результаті ДТП загинув водій легкового авто. Водій і пасажири автобусу не постраждали.

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