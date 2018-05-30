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На Тернопільщині лев травмував підлітка в зоопарку

На Тернопільщині лев травмував 14-річного хлопчика у міні-зоопарку. Хлопчика доправили до лікарні з рваною раною лівого плеча.

Лев

Інцидент стався 29 травня на території одного з відпочинкових комплексів у районі, повідомляє Нацполіція.

14-річний хлопець перебував із батьками в міні-зоопарку, розташованому на території комплексу. Він підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі.

Хлопчика доправили до медзакладу. Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча та надали йому необхідну медичну допомогу.

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За попередніми даними, неповнолітній відвідувач порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною, проте батьки це заперечують. Поліцейські встановлюють всі обставини.

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