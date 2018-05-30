На Тернопільщині лев травмував підлітка в зоопарку

На Тернопільщині лев травмував 14-річного хлопчика у міні-зоопарку. Хлопчика доправили до лікарні з рваною раною лівого плеча.
Інцидент стався 29 травня на території одного з відпочинкових комплексів у районі, повідомляє Нацполіція.
14-річний хлопець перебував із батьками в міні-зоопарку, розташованому на території комплексу. Він підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі.
Хлопчика доправили до медзакладу. Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча та надали йому необхідну медичну допомогу.
Читайте: Їли разом з бджолами. Серійних грабіжників на Прикарпатті не зупинили навіть петарди
За попередніми даними, неповнолітній відвідувач порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною, проте батьки це заперечують. Поліцейські встановлюють всі обставини.
Ми також писали про чоловіка, який ледь не підірвав 9-поверхівку в Запоріжжі. Він вигнав дружину з квартири, забарикадувався і увімкнув газ.