Нападала и кусалася: у Луцьку спіймали п’яну жінку-водія

У ніч на середу, 30 травня, у Луцьку нетвереза ​​жінка-водій під час складання протоколу вкусила правоохоронця.

Про це повідомили у патрульної поліції Волинської області, опублікувавши відповідне відео.

– На вулиці Героїв УПА у Луцьку екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті. При спілкуванні з водієм помітили у нього явні ознаки сп’яніння, – йдеться у повідомленні.

Після цього поліцейські у присутності свідків провели тест на вміст алкоголю у крові, який підтвердив, що водій знаходиться в нетверезому стані.

Однак, незважаючи на це, порушниця спробувала перешкодити складанню протоколу, вимагаючи поліцейських відповісти, “що це за приколи”.

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– 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2, 95 проміле алкоголю, що у 14 разів вище допустимої норми. За це отримала відповідний протокол. Під час спілкування з правоохоронцями вела себе агресивно і в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку, – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові спіймали п’яного водія-“рекордсмена”, у крові якого знайшли знайшли 4,94 проміле.