Помста за публікації! Колеги про вбивство Бабченка

У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав жити з Москви до Києва. Що думають про вбивство його колеги-журналісти і які версії називають.

Вчора ввечері в Києві сталося вбивство Аркадія Бабченка.

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Багато хто відзначає, що головною причиною могли стати тексти, які писав Аркадій Бабченко. Ми зібрали, що говорять про те, що сталося його колеги і які версії подій висувають.

– Мені здається, він розумів: якщо бісяться, то, значить, його снаряд влучив точно в ціль. Адже нічого не вибішує людину сильніше, ніж правда про її непорядні дії. Особливо, коли ця правда старанно приховується за численними шарами лицемірства і брехні. Бабченко всю цю справу зривав на раз-два. Ось за це його і ненавиділи, пише Іван Яковина.

– У мене немає жодного сумніву, що те, що з ним трапилося, пов’язано з його письменницькою, блогерською і журналістською діяльністю. А ось, хто це зробив, – я не знаю, – сказав видавець Нової газети Дмитро Муратов.

– Він писав колонки для нашого сайту. Завжди гостро, різко, надзвичайно безкомпромісно. Емоційно вивертався навиворіт.

У мене було відчуття, що його робота в Чечні і журналістський досвід врізалися в його ДНК глибоким неприйняттям і навіть огидою до російської дійсності в цілому і до російського керівництва, зокрема, – пише головний редактор сайту Новое Время Віталій Сич.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

– Аркадія застрелили при вході у квартиру, його чекали десь на сходах. Аркадія застрелили за його публікації у Фейсбуці… Мені здається, це була помста Аркадію за те, що він писав, – зазначив ведучий Настоящего времени Тимур Олевський у спецефірі телеканалу Дождь.

Він також припустив, що Аркадій здогадувався про ризики, але не дуже себе беріг.

– Чи знав Бабченко про погрози? Звичайно, знав! Він отримував погрози в Росії, він був змушений залишити Росію через реальну небезпеку для життя, він отримував погрози в Україні, це була частина його роботи, його служіння журналістиці, такі загрози – це теж частина професії. Аркадій писав тільки про Росію і війну проти України, жодних інших тем у нього не було, він більше ні про що не писав і не говорив, пише Юрий Бутусов.

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– Такий він був безбашенно- сміливий, правдоруб без кордонів і рамок, але при цьому зворушливий і чесний. Також без кордонів. Здавалося, що по таким очевидним цілям нікому не прийде в голову стріляти, – згадує креативний продюсер телеканалу Дождь Анна Монгайт.

– Аркадій Бабченко убитий на пряме замовлення влади терористичної держави РФ. Це все що я можу сказати. Я люблю тебе, Аркадію, ти був найкращим з усіх, – слова заступника гендиректора телеканалу RTI і близького друга Бабченка Айдера Муждабаєва.

– Аркадій писав чесно і точно. Зло і талановито. Писав в обличчя, а не у спину. В обличчя, розумієте?.. За це його ненавиділи. І дуже любили. ТАМ – ненавиділи. ТУТ – любили. Його текстами я прощалася зі своїми вже колишніми російськими друзями – просто відправляла їх в листах до них. Ці тексти ставили крапку у наших відносинах, – пише Олена Косенко.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.