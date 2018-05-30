Смерть у боях за свободу слова – Собчак про вбивство Бабченка

Журналіст і кандидат у президенти РФ прокоментувала вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко у Києві.
Вчора ввечері в Києві сталося вбивство Аркадія Бабченка.
– Його одні називали радикалом, інші – просто героєм. Але сам факт того, що будь-яка людина, яка висловлюється сміливо проти системи може бути убита – це жахливий вирок епосі, пише Ксенія Собчак на своєму мікроблозі у Twitter.
За її словами, це ще одна смерть у боях за свободу слова.
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До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.
Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.
У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:
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- розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes13 votes 15%15%
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- теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes5 votes 6%6%
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