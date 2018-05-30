Смерть у боях за свободу слова – Собчак про вбивство Бабченка

Журналіст і кандидат у президенти РФ прокоментувала вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко у Києві.

Вчора ввечері в Києві сталося вбивство Аркадія Бабченка.

– Його одні називали радикалом, інші – просто героєм. Але сам факт того, що будь-яка людина, яка висловлюється сміливо проти системи може бути убита – це жахливий вирок епосі, пише Ксенія Собчак на своєму мікроблозі у Twitter.

За її словами, це ще одна смерть у боях за свободу слова.

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До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.