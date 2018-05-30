Турист випав із літака на злітну смугу та помер

У турецькому аеропорту Даламан громадянин Великої Британії випав на злітно-посадкову смугу з лайнера, що готувався до злету. Чоловік помер.
Інцидент стався 29 травня, повідомляє The Telegraph.
Британець провів в аеропорту три дні, чекаючи рейсу додому після того, як загубив свій квиток.
Коли він потрапив на борт судна, почав сперечатися з екіпажем.
Чоловіка хотіли висадити з літака для забезпечення безпеки польоту, але він випав із дверей.
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Пасажира без свідомості доставили в лікарню, у нього виявили перелом ребер. Він помер, не прийшовши до тями.
Ми також писали про те, як в Уганді член екіпажу випав із літака.
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