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Турист випав із літака на злітну смугу та помер

У турецькому аеропорту Даламан громадянин Великої Британії випав на злітно-посадкову смугу з лайнера, що готувався до злету. Чоловік помер.

Літак

Інцидент стався 29 травня, повідомляє The Telegraph.

Британець провів в аеропорту три дні, чекаючи рейсу додому після того, як загубив свій квиток.

Коли він потрапив на борт судна, почав сперечатися з екіпажем.

Чоловіка хотіли висадити з літака для забезпечення безпеки польоту, але він випав із дверей.

Читайте: Як врятуватися під час авіакатастрофи – поради пілота

Пасажира без свідомості доставили в лікарню, у нього виявили перелом ребер. Він помер, не прийшовши до тями.

Ми також писали про те, як в Уганді член екіпажу випав із літака.

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