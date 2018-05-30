У Києві горів Портер Паб – причина

Вранці, 30 травня, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка горів популярний заклад – Портер Паб. Причиною стала несправність проводки.
Про це повідомляє Інформатор.
Займання сталося близько 5.40. За словами працівників ДСНС, причиною загоряння в пабі Портер стала несправність проводки.
Замикання сталося в підвальному приміщенні закладу. В результаті загорілося сміття. Пожежників викликали співробітники пабу, які працювали на момент інциденту.
На місце виїхали дві машини ДСНС, два екіпажі патрульної поліції і “швидка”. Допомога медиків не знадобилася, обійшлося без постраждалих.
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Нагадаємо, під Херсоном горіли 130 га лісу.
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