У Києві горів Портер Паб – причина

Вранці, 30 травня, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка горів популярний заклад – Портер Паб. Причиною стала несправність проводки.

Про це повідомляє Інформатор.

Займання сталося близько 5.40. За словами працівників ДСНС, причиною загоряння в пабі Портер стала несправність проводки.

Замикання сталося в підвальному приміщенні закладу. В результаті загорілося сміття. Пожежників викликали співробітники пабу, які працювали на момент інциденту.

На місце виїхали дві машини ДСНС, два екіпажі патрульної поліції і “швидка”. Допомога медиків не знадобилася, обійшлося без постраждалих.

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