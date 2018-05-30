PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У київській маршрутці на ходу відпало колесо/

У київській маршрутці на ходу відпало колесо

Біля станції столичного метро Нивки у маршрутного таксі №32 відпало праве переднє колесо.

Дивом обійшлося без постраждалих, повідомляє Київ Оперативний.

Видання зазначає, що аварія сталася на кінцевій зупинці – щойно маршрутка від’їхала 3 метри.

Схожий випадок був у березні, коли на Березняках у маршрутці під час руху відлетіло заднє колесо. Тоді теж ніхто не постраждав.

Читайте: Небезпечна розвага в метро Києва: підлітки проїхалися між вагонами

ВидеоКиев Оперативный

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка