У Запоріжжі чоловік підірвав себе гранатою. Це він зробив у лісосмузі.

Там просто посеред зеленої галявини у дивній позі лежало тіло скривавленого чоловіка. Він отримав поранення тулуба та кінцівок, вони виявилися несумісними з життям.

Головна версія слідства – самогубство.

У загиблого чоловіка при собі не було жодних документів. Зараз слідчі намагаються з’ясувати його особу. Коли знайдуться родичі, тоді, напевно, і стане зрозумілим, навіщо він таке із собою вчинив.

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До речі, в одному з сіл на Сумщині чоловік загинув від вибуху гранати. Він підірвав себе просто на очах колишньої дружини.