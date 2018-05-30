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У Запоріжжі чоловік підірвав себе гранатою

У Запоріжжі чоловік підірвав себе гранатою. Це він зробив у лісосмузі.

Там просто посеред зеленої галявини у дивній позі лежало тіло скривавленого чоловіка. Він отримав поранення тулуба та кінцівок, вони виявилися несумісними з життям.

Головна версія слідства – самогубство.

У загиблого чоловіка при собі не було жодних документів. Зараз слідчі намагаються з’ясувати його особу. Коли знайдуться родичі, тоді, напевно, і стане зрозумілим, навіщо він таке із собою вчинив.

Більше дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

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До речі, в одному з сіл на Сумщині чоловік загинув від вибуху гранати. Він підірвав себе просто на очах колишньої дружини.

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