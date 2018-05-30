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Врятовано майже 100 чоловік: у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова

У Дніпрі ліквідували пожежу в обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова.

– Місце займання знаходиться в одній із палат на 7-му поверсі у відділенні для хворих чорнобильського контингенту. Під час ліквідації пожежі із сусідньої палати вогнеборцями врятовано жінку 1956 року народження, яка перебувала на лікуванні. Жінку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення, – розповіли у прес-службі ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Під час пожежі з 6-го, 7-го та 8-го поверхів рятувальники спільно з медпрацівниками вивели на свіже повітря 92 чоловіка. Загальна площа пожежі становить 30 м2. Загиблих немає.

До ліквідації залучалося 56 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі – встановлюють правоохоронні органи.

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Врятовано майже 100 чоловік: у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Позняках у Київ сталася серйозна пожежа. Мешканці будинку на вулиці Григоренка, 39 прокинулися від вибуху автомобіля.

Фото та відео: ДСНС.

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