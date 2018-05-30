Всі версії вбивства Аркадія Бабченка

Які є версії вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.
Є кілька озвучених версій вбивства Аркадія Бабченка.
- – Основною версією вбивства журналіста Аркадія Бабченка є його професійна діяльність, – заявив начальник управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко в ефірі телеканалу 112.Україна;
- – Другою версією розглядається його громадянська позиція, – додав Андрій Крищенко;
- – Очевидно, що однією з версій буде – дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і в Україні, – написав Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
- – Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка могло бути скоєно навздогін фіналу ЛЧ, який завершився у Києві. Спецслужби України мали достовірну інформацію про підготовку теракту у столиці, який розробляла російська розвідка. У силу готовності СБУ і Нацполіціі, або в результаті форс-мажору, здійснити задумане російським спецслужбам не вдалося. З усього видно, Аркадій Бабченко міг стати жертвою випадкового вибору з-поміж російської еміграції в Україні, оскільки вибір цілі повинен був відповідати кільком вимогам: бути публічним і чітко асоціюватися з антипутінської опозицією, – пише Тарас Березовець на своїй сторінці у Facebook.
Читайте: Вбивство Аркадія Бабченко: що відомо про журналіста і зв’язку з РФ
До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.
Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.