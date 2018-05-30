На колишньому кар’єрі з видобутку піску поблизу села Садове Близнюківського району Харківської області сьогодні близько 11.00 загинув 18-річний хлопець.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

За словами товаришів парубка, які повідомили про трагедію, вони пішли на кар’єр набрати піску.

Але під час видобутку стався обвал верхнього шару піщаного кар’єру.

Рятувальники та жителі села спільними зусиллями за 30 хвилин відкопати хлопця з-під двометрового шару піску, але було запізно – медики констатувати смерть.

Остаточні обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.





Завалило піском. На Харківщині загинув 18-річний хлопець / 3 фотографии

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До слова, нещодавно на Закарпатті у річці Іршавка потонули дідусь і його трирічний онук.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua