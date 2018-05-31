У Києві на нерегульованому пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста, його госпіталізували. Повідомляється, що це могло бути передове авто з супроводу президента Петра Порошенка. Поліція стверджує, що у ДТП потрапило авто, яке було на спецзавданні.

Оновлено о 23.46: велосипедиста збив автомобіль, який був на спецзавданні – поліція.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, пише УНІАН.

– Автопригода за участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, сталося на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21 години. Volkswagen збив хлопчика, який їхав на велосипеді. У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, “швидка” доставила його в лікарню, – йдеться в повідомленні.

До цього Українська правда повідомляла, посилаючись на джерело у правоохоронних органах, що ДТП скоїла передова машина Порошенка, а президент їхав через один кілометр.

– У Києві на вулиці Григоренка, 5-7 навпроти ТРЦ Новус на нерегульованому пішохідному переході авто з супроводу президента зіткнулося з велосипедистом, який рухався по переходу, останній був госпіталізований в лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма і перелом ноги, – розповіло джерело.

Однак у прес-службі адміністрації президента заперечують інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенко.

– Зазначене авто не є частиною кортежу президента, – стверджують в АП.

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У Києві поліцейське авто на спецзавданні збило велосипедиста / 3 фотографии

Нагадаємо, кортеж Трампа збив поліцейського в Давосі.

Фото: dtp.kyiv.ua