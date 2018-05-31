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ДТП у Києві: Renault лежить на даху

На вулиці Гарматній у Києві сьогодні вранці сталася ДТП, внаслідок якої перекинувся автомобіль  Renault.

ДТП

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Наразі авто лежить на даху.

Чи є потерпілі – поки невідомо. Обставини та причини ДТП встановлюються.

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ДТП у Києві: Renault лежить на даху / 2 фотографии

Читайте: Автобус з України потрапив у ДТП в Будапешті – десятки постраждалих

Нагадаємо, днями гітарист гурту Pianoбой потрапив в аварію у центрі Києва.

ФотоКиев Оперативныйdtp.kiev.ua

Відео: dtp.kiev.ua

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