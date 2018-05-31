Люди ховалися на балконі! У Києві горіла багатоповерхівка, є постраждала

Вночі на бульварі Кольцова в Києві сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку. З верхніх поверхів евакуювали 10 осіб. Одну жінку госпіталізували з отруєнням.

Інформація про пожежу на бул. Кольцова, 18-А надійшла 30 травня о 23.49, повідомляє ДСНС.

На місце події негайно виїхали рятувальники. З’ясувалося, що у 16-поверховому житловому будинку горить одна з кімнат і балкон квартири на 8-му поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкон квартири на 9-му поверсі.

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Під час гасіння пожежі з квартири на 8-му поверсі пожежники врятували жінку та чоловіка, які переховувались від вогню на іншому балконі палаючої квартири.

Жінку госпіталізували до лікарні з отруєнням продуктами горіння, чоловік від госпіталізації відмовився. Також вогнеборці евакуювали 10 осіб із верхніх поверхів будинку.







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О 01.20 пожежу ліквідували. На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 рятувальників.

Загиблих немає. Встановлюється причина виникнення пожежі.

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