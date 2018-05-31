PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Тернопільщині подружжя після сварки скоїло самогубство/

На Тернопільщині подружжя після сварки скоїло самогубство

У Тернопільській області перша сімейна сварка молодого подружжя закінчилася трагедією.

Про це повідомляє обласна поліція.

Жінку знайшли повішеною, а чоловік порізав собі вени.

– 25-річна жінка після того, як чоловік вигнав її з дому, наклала на себе руки. Її знайшли повішеною у приміщенні недіючого банку. Дізнавшись про вчинок дружини, 20-річний чоловік спричинив собі тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівого передпліччя. Проте самогубцю вдалося врятувати. Нині його життю нічого не загрожує, – йдеться у повідомленні.

Експерти виявили на руках жінки чисельні порізи, що свідчить про неодноразові спроби вчинити самогубство.

ЧитайтеСмерть Волошина: льотчик думав про самогубство ще 2 роки тому

Нагадаємо, у Києві 14 квітня майже одночасно скоїли самогубство два співробітники СБУ.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка