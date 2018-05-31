На Тернопільщині подружжя після сварки скоїло самогубство

У Тернопільській області перша сімейна сварка молодого подружжя закінчилася трагедією.

Про це повідомляє обласна поліція.

Жінку знайшли повішеною, а чоловік порізав собі вени.

– 25-річна жінка після того, як чоловік вигнав її з дому, наклала на себе руки. Її знайшли повішеною у приміщенні недіючого банку. Дізнавшись про вчинок дружини, 20-річний чоловік спричинив собі тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівого передпліччя. Проте самогубцю вдалося врятувати. Нині його життю нічого не загрожує, – йдеться у повідомленні.

Експерти виявили на руках жінки чисельні порізи, що свідчить про неодноразові спроби вчинити самогубство.

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Нагадаємо, у Києві 14 квітня майже одночасно скоїли самогубство два співробітники СБУ.