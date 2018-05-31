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У Канаді пасажирський потяг зійшов з рейок і перекинувся

Пасажирський поїзд зійшов з рейок і перекинувся у канадській провінції Онтаріо.

У поїзді їхало 73 пасажири і сім членів екіпажу, декілька людей постраждали, повідомляє місцевий телеканал CBC, передає Lenta.ru.

Скільки саме людей отримали поранення, не уточнюється.

Інцидент стався у 37 кілометрах на південь від міста Мусон. Рух поїздів на лінії тимчасово призупинено. Фахівцям поки не вдалося з’ясувати причини події. На місці працюють співробітники екстрених служб.

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У Канаді пасажирський потяг зійшов з рейок і перекинувся / 3 фотографии

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Як зазначає телеканал, частина пасажирів доставили до Мусона, іншу – до міста Кочрейн, куди прямував потяг.

Нагадаємо, у Росії зіткнулися вантажний потяг і тепловоз, у результаті чого зійшли з рейок кілька вагонів.

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