Пасажирський поїзд зійшов з рейок і перекинувся у канадській провінції Онтаріо.
У поїзді їхало 73 пасажири і сім членів екіпажу, декілька людей постраждали, повідомляє місцевий телеканал CBC, передає Lenta.ru.
Скільки саме людей отримали поранення, не уточнюється.
Інцидент стався у 37 кілометрах на південь від міста Мусон. Рух поїздів на лінії тимчасово призупинено. Фахівцям поки не вдалося з’ясувати причини події. На місці працюють співробітники екстрених служб.
У Канаді пасажирський потяг зійшов з рейок і перекинувся / 3 фотографии
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Як зазначає телеканал, частина пасажирів доставили до Мусона, іншу – до міста Кочрейн, куди прямував потяг.
Нагадаємо, у Росії зіткнулися вантажний потяг і тепловоз, у результаті чого зійшли з рейок кілька вагонів.
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