У Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради від партії Сила людей Андрія Немченка. У місті оголошено план Перехоплення.
Про це депутат Криворізької міськради Андрій Немченко повідомив у Facebook.
– Увага всім! На мене скоєно напад! Червона “сімка”, OI – частина номера, – написав Немченко.
У Кривому Розі напали на депутата, оголошено план Перехоплення / 2 фотографии
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Нападники завдали депутату пошкодження голови і зникли з місця події на автомобілі. Поліція оголосила план Перехоплення.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Ведеться розслідування.
До слова, на Хрещатику 16-річна учасниця групи Синій Кіт порізала собі вени.
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