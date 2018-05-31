У Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради від партії Сила людей Андрія Немченка. У місті оголошено план Перехоплення.

Про це депутат Криворізької міськради Андрій Немченко повідомив у Facebook.

– Увага всім! На мене скоєно напад! Червона “сімка”, OI – частина номера, – написав Немченко.



У Кривому Розі напали на депутата, оголошено план Перехоплення / 2 фотографии

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Нападники завдали депутату пошкодження голови і зникли з місця події на автомобілі. Поліція оголосила план Перехоплення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Ведеться розслідування.

До слова, на Хрещатику 16-річна учасниця групи Синій Кіт порізала собі вени.