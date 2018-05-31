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У Києві вщент вигорів пасажирський автобус

У Києві на Лук’янівці дотла згорів пасажирський автобус.

У салоні був тільки водій, він розповів, що висадив усіх пасажирів біля метро Лук’янівська та поїхав по вулиці Дегтярівській у депо, повідомляє 112.ua.

Водій почув запах диму в салоні. Займання почалося з двигуна, в кінці автобуса. Дим почав заповнювати салон. Водій вийшов, викликав рятувальників.

Намагався сам загасити вогонь, але двері автоматично закрилися. Водій силою їх відкрив і ледь вибрався з салону.

Читайте: Вибух і пожежа: вночі у Києві спалили кілька авто

Причини загоряння невідомі. Ніхто не постраждав. На місці працювали бійці ДСНС.

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У Києві вщент вигорів пасажирський автобус / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві загорілися торгові павільйони поблизу станції метро Академмістечко.

Фото: Київ Оперативний, dtp.kiev.ua.

Відео: Київ Оперативний.

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