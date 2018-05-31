На Хрещатику 16-річна дівчина розбила скляну пляшку і почала різати собі руку.

У середу, 30 травня, на Хрещатику в Києві неповнолітня учасниця групи Синій Кит порізала собі вени. Дівчину госпіталізували.

Інцидент сталася близько 23:20. Про це повідомляє Інформатор.

– Як розповіли друзі потерпілої, їх подруга у соціальній мережі є учасницею групи для підлітків Синій Кит. Завдання такої групи демотивувати підлітків і підштовхувати їх до самогубств, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у цей вечір компанія молодих людей гуляла і розпивала спиртні напої у центрі міста на Хрещатику. Дівчина, через нерозділене кохання до хлопця, намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.



Учасниця групи Синій Кит порізала вени на Хрещатику / 2 фотографии

Читайте: В Україні потонули п’ятеро дітей за добу

Друзі постраждалої викликали швидку допомогу. 16-річну дівчину госпіталізували до лікарні.

До слова, 8 березня під Одесою повісився п’ятикласник, який був замішаний у гру Синій кит.