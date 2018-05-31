В Україні потонули п’ятеро дітей за добу

За минулу добу 30 травня в Україні зафіксували 5 смертей дітей у результаті трагічних випадків на воді.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

– Лише за один день, 30 травня, загинули 5 хлопців. Ще й літо не почалося, а вже стільки трагедій, – написав він у Facebook.

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За словами Аброськіна, на Волині у двох районах у ставках втопилися два хлопчика – 9 і 8 років. На Винничині втопився 8-річний хлопчик.

Ще по одній смерті зафіксували на Тернопільщині (7-річний хлопчик) і в Києві – 14-річний хлопець.