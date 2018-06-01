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Кривавий ранок: у Києві вантажівка збила ще двох пішоходів

У Києві близько о 09.25 на нерегульованому пішоходному переході на вулиці Щербаківського, поблизу Салютної, вантажівка збила одразу двох пішоходів – чоловіка і жінку.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Інформації про стан потерпілих поки немає.

Раніше повідомлялося, що вночі на Кільцевій у Києві вантажівка на смерть збила чоловіка, який намагався перебігти дорогу.

Читайте: Автобус з України потрапив у ДТП в Будапешті – десятки постраждалих

Фото: Киев Оперативный

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