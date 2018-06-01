На Одещині помер новонароджений

В Одеській області у пологовому будинку померла новонароджена дитина.

У місті Білгород-Дністровський (Одеська область) у пологовому будинку загинула дитина, якій було всього 5 діб, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

– На місце події прибула слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського ВП. Встановлено, що близько 07.10 18-річна мати прокинулась та виявила свою доньку без ознак життя. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло немовляти направлено на експертизу, за результатами якої буде встановлена причина смерті, – йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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