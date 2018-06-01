Пожежа в ТРЦ Росії – 8 дітей у лікарні з опіками

1 червня в Іркутську (Росія) сталася пожежа в ТРЦ Комсомолл. Вісім дітей доставили в лікарню з термічними опіками.
Інцидент стався під час хімічного експерименту в “дитячій лабораторії” на третьому поверсі ТРЦ Комсомолл.
Через загоряння спиртовмісної рідини вісім дітей у віці 7-10 років отримали термічні опіки першого та другого ступенів, повідомляють РИА Новости.
Усіх постраждалих доставили в опікове відділення Іркутської міської клінічної лікарні. Стан постраждалих – середнього та легкого ступенів важкості.
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Із будівлі евакуювали півтори тисячі осіб, загоряння вже ліквідували.
У ТЦ працювали вісім бригад швидкої, а також дві реанімаційні бригади.
Нагадаємо, 25 березня у Кемерово спалахнула пожежа в ТЦ Зимова вишня. За офіційними даними, в результаті трагедії загинули 64 людини. Родичі стверджують, що жертв було від 200 до 350.
Фото: Інцидент Іркутськ
Відео: Mash.