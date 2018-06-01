У Черкасах відбулася бійка зі стріляниною

У ніч на 1 червня в Черкасах сталася п’яна бійка зі стріляниною.

У ніч на 1 червня в Черкасах сталася п’яна бійка зі стріляниною. В участі в ній підозрюють поліцейського, повідомляє прес-служба ГУНП Черкаської області.

– Поліцейські встановили двох осіб, які перебували на місці події, та які можуть бути причетні до сутички. Особи повнолітні. Однією із встановлених осіб, являється працівник поліції Черкаської області, який на момент події перебував на лікарняному, – йдеться у повідомленні.

За фактом події призначено службове розслідування. Одночасно вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Затриманого співробітника поліції на час розслідування відсторонили від роботи.

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