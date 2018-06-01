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У Києві авто влетіло в маршрутку, рух транспорту ускладнено

На проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна ДТП за участі автомобіля Mitsubishi та трьох маршруток. Рух транспорту ускладнено.

ДТП біля метро Святошин у Києві

Аварія сталася вранці поблизу станції метро Святошин у сторону центру столиці, передає Київ оперативний.

Учасниками ДТП стали Mitsubishi та одразу три маршрутних автобуса (дві маршрутки 581 і одна 716).

З невідомих причин водій Mitsubishi на повному ходу в’їхав у задню частину одного із автобусів Богдан, який, у свою чергу в’їхав в інший Богдан.

Удар був такої сили, що в першого автобуса відірвало задній міст.

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Інформація про кількість потерпілих і їхній стан встановлюється.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Рух транспорту серйозно ускладнено.

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У Києві авто влетіло в маршрутку, рух транспорту ускладнено / 6 фотографий

Крім того, вранці на нерегульованому пішоходному переході в Києві вантажівка збила одразу двох пішоходів – чоловіка та жінку.

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