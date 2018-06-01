PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву/

У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву

На Кільцевій дорозі у Києві сьогодні близько 03.30 ночі поблизу Шпалерного ринку сталася смертельна аварія за участю пішохода та вантажівки.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Чоловік, якому на вигляд приблизно 35-40 років, намагався перебігти дорогу і потрапив під колеса Renault.

Від отриманих травм пішоход помер на місці ДТП.

На місці працюють поліцейські та медики.

image image image
У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву / 3 фотографии

Читайте: Автобус з України потрапив у ДТП в Будапешті – десятки постраждалих

Нагадаємо, днями гітарист гурту Pianoбой потрапив в аварію у центрі Києва.

ФотоКиев Оперативный

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка