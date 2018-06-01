У Манчестері авто в’їхало в натовп пішоходів, є постраждалі

Увечері 31 травня в англійському Манчестері в натовп пішоходів в’їхав автомобіль. Постраждали щонайменше 5 осіб, вони у важкому стані.

Причиною аварії стало те, що автомобіль не зміг вчасно загальмувати перед пішоходами, передає Sky News.

Водій втік із місця ДТП, тривають заходи щодо його ідентифікації та розшуку.

На місці працюють поліція, яка навіть залучила гелікоптер, а також кілька карет швидкої, включно з парамедиками.

Читайте: У Києві вщент вигорів пасажирський автобус

За даними медичних служб, постраждали щонайменше 5 осіб. Усі вони перебувають у важкому стані.

Водночас у поліції заявили, що інцидент не є терактом і не має жодного стосунку до тероризму.

До слова, в Києві на нерегульованому пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста, його госпіталізували.

Фото: Paul Warburton