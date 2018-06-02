Під Києвом хлопець зачепив дівчину плечем і отримав ножем у серце

У Боярці 30-річний чоловік наніс смертельний удар ножем в область серця перехожому за те, що він зачепив його дівчину плечем.

Трагедія сталася у місті Боярка, повідомляє Нацполіція.

Компанія молодих людей гуляла вулицями міста, коли невідомий хлопець не “розминувся” з ними.

Один із молодиків вихопив ніж і наніс удар йому у груди. Після чого група людей швидко зникла.

Небайдужі містяни викликали поліцію і швидку. Від отриманої травми 25-річний житель Вишневого помер у кареті швидкої допомоги.

Читайте: У США 200 людей отруїлися салатом, п’ятеро загинули

Зловмисника затримали в одному з помешкань Боярки. Чоловік намагався чинити опір і втекти через вікно.

З’ясувалося, що 30-річний нападник уже відбував покарання за зберігання наркотичних речовин і крадіжку.

Наразі він затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Раніше в Одесі зарізали чоловіка, який йшов із матір’ю в магазин.