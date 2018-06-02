Пролетів 10 поверхів! У Києві обірвався ліфт з людиною всередині

У Києві на Троєщині впав ліфт. Він пролетів 10 поверхів і зупинився на третьому. У кабіні знаходилася літня жінка, яка, на щастя, не постраждала.

Про це повідомляє Інформатор.

Дана ситуація сталася близько 16.30. Літня жінка, яка живе на 16 поверсі, вирішила вийти на вулицю. За її словами, десь на 14-му ліфт різко почав падати вниз. Також у кабіні вимкнулося світло.

Гуркіт від падаючого ліфта чули навіть люди на вулиці. Вони викликали поліцію і швидку, які прибули протягом 10 хвилин. Однак не стали самі визволяти бабусю, а вирішили дочекатися ліфтерів. Останні прибули на місце інциденту через 40 хвилин. Просто так відкрити кабіну не вийшло, механізм відкривання дверей заклинило. Тому двері ще близько години відкривали за допомогою спецінструменту.

Правоохоронці зафіксували даний випадок.

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До речі, раніше подібний випадок стався у Деснянському районі Києва. Там у під’їзді однієї з багатоповерхівок обірвався ліфт, всередині якого знаходилася людина.