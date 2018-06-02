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У США 200 людей отруїлися салатом, п’ятеро загинули

У результаті масового отруєння у США постраждали 197 осіб, щонайменше п’ятеро загинули. Причиною став заражений салат-латук.

Отруєння

У 35 штатах США близько 197 осіб отруїлися салатом-латуком, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, з них 89 осіб госпіталізували. Щонайменше п’ятеро осіб загинули.

Причиною масового отруєння став салат зі штату Арізона, заражений кишковою паличкою.

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Експерти кажуть, вегетаційний період салату-латуку закінчився близько шести тижнів тому. Однак повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити.

Раніше на Львівщині троє школярів потрапили в лікарню з алкогольним отруєнням і судомним синдромом.

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