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ДТП у Запоріжжі: загинули мати і 5-річна дитина

У Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

ДТП

У Запоріжжі на Набережній автомобіль BMW з литовськими номерами на великій швидкості збив матір з 5-річною дівчинкою. Дитина загинула в швидкій, мати – в реанімації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Патрульні поліцейські намагалися надати першу допомогу постраждалим до приїзду швидкої.

За попередньою інформацією, водій BMW брав участь в гонках по Набережній разом з іншим автомобілем і міг не впоратися з керуванням, заїхавши на тротуар, збивши людей, і врізавшись в ялину.

Другий автомобіль зник з місця події.

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Водій BMW намагався втекти з місця ДТП, але його затримали. Поліція веде слідство.

До слова, у Києві на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Щербаківського, поблизу Салютної, вантажівка збила відразу двох пішоходів – чоловіка та жінку.

Фото: Олександр Буханець

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