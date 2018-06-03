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Місіс світу-2018 загинула в ДТП

У Киргизії в ніч на 3 червня загинула Місіс світу-2018 Санія Шакірова.

Санія Шакірова

У Киргизії в ніч на 3 червня в ДТП загинула Санія Шакірова, яка перемогла на конкурсі краси у номінації Missis World, повідомляє K-News.

Причиною смерті стали травми, отримані у результаті ДТП на автотрасі Баликчі-Ананьєво-Каракол.

– Водій, не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги та скоїв наїзд на перешкоду. У результаті один пасажир доставлений у важкому стані до лікарні, а 32-річна пасажирка померла на місці, – йдеться у повідомленні.

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До слова, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

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