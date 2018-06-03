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Стрілянина у кафедральному соборі Берліна – є жертви

У столиці Німеччини сталася стрілянина поруч з Берлінським собором. Повідомляється про 2 постраждалих.

– У Берлінському соборі стався постріл, — заявив речник поліції, передає The Independent.

За попередніми даними, стріляв працівник поліції.

Читайте: У Марселі людей розстріляли з автоматів

За даними німецьких ЗМІ, поліцейський убив одну людину, а іншу поранив.

Навколо собору багато поліцейських патрулів. Собор відмежували поліційною стрічкою.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Льєж (Бельгія) озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та взяв у заручники жінку.

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