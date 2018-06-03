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У Канаді фестиваль їжі закінчився стріляниною

У канадському місті Пікерінг (провінція Онтаріо) чотири людини отримали поранення внаслідок стрілянини на фестивалі їжі.

У поліції заявили, що отримали повідомлення про стрілянину, але до моменту прибуття правоохоронців вона вже стихла, повідомив телеканал CBC.

Внаслідок чого чотири людини госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Читайте: У Марселі людей розстріляли з автоматів

Згідно з інформацією видання, поліція поки не затримала зловмисників.

Раніше Факти ICTV писали, що столиці Німеччини сталася стрілянина поруч з Берлінським собором. Повідомляється про 2 постраждалих.

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