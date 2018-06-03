У місті Лисичанськ (Луганська область) у приватному будинку стався вибух.
У місті Лисичанськ (Луганська область) прогримів вибух в одному з приватних будинків, у результаті чого двоє людей постраждали, повідомляє прес-служба ГУНП Луганської області.
Повідомлення про вибух на вулиці Генерала Потапенко надійшло сьогодні о 7.46.
– Від вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримав 58-річний чоловік і його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні міста Лисичанськ. Зараз місце події обстежують поліцейські і фахівці ДСНС. Причини вибуху і обставини отримання опіків встановлюються, – йдеться у повідомленні.
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За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу.
У Луганській області прогримів вибух у будинку – є постраждалі / 4 фотографии
До слова, у Запоріжжі чоловік підірвав себе гранатою. Це він зробив у лісосмузі.
Фото: прес-служба ГУНП Луганської області
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