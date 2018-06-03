У Росії 7-річну дівчинку знайшли мертвою в холодильнику

7-річну дівчинку, яка зникла у місті Белово у Кемеровській області (Росія), виявили мертвою у старому холодильнику, що стояв на вулиці.

Ознак насильницької смерті на тілі дівчинки, яку знайшли мертвою у старому холодильнику, що стояв на вулиці, не знайшли, для уточнення причини загибелі призначено судово-медичну експертизу.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету, передає Lenta.ru.

Слідчі припускають, що дівчинка гралася на вулиці й залізла у холодильник, а потім не змогла вибратися.

– Однак слідством будуть відпрацьовуватися усі можливі версії події, – додали у відомстві.

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Про зникнення школярки увечері 29 травня заявив її батько, стурбований тим, що його дочка пішла гуляти і безслідно зникла. За фактом зникнення дитини було порушено кримінальну справу за статтею про вбивство малолітньої, у пошуках брали участь понад тисячу осіб – силовики, рятувальники, волонтери, вчителі та місцеві жителі. За інформацію про місцезнаходження дівчинки влада Кузбасу оголосила винагороду в розмірі одного мільйона рублів.

Нагадаємо, у Росії 8 дітей доставили до лікарні з термічними опіками через пожежу в ТЦ.